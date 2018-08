V Kalifornii zadržali Iračana podozrivého z členstva v IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sacramento 16. augusta (TASR) - Úrady v americkom štáte Kalifornia zadržali 45-ročného irackého občana, ktorý je podozrivý z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a účasti na vražde príslušníka irackej polície. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Iračana Umara Amína zadržali v stredu v kalifornskej metropole Sacramento na základe zatykača, ktorý na neho v máji vydal iracký súd v Bagdade. Podozrivý je z toho, že sa spolu s ďalšími členmi IS podieľal na vražde policajta, ku ktorej došlo v roku 2014 po tom, čo islamisti dobyli západoiracké mesto Ráwa.Amín sa do Spojených štátov dostal v rámci programu pre utečencov z čias administratívy predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu. V USA podľa agentúry AP Amín nijaké aktivity súvisiace s terorizmom nevyvíjal. Americké úrady v súčasnosti pripravujú jeho vydanie do Iraku.