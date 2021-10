V Kamenici nad Cirochou smútia za obeťami covidu. Vysadili krásnu lipu na ich počesť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Živé pietne miesto pre obete covidu vzniklo v rámci celoslovenského projektu, ktorý realizuje občianske združenie Skutočné obete.Vysadili unikátnu lipu, ktorá bude symbolicky žiť v mene ľudí, ktorí zomreli počas pandémie na následky ochorenia Covid-19. Kamenica nad Cirochou si vo štvrtok 21. októbra spoločne s občianskym združením Skutočné obete slávnostným pietnym aktom pripomenula obete tohto ochorenia. Projekt Živé pietne miesta tak docestoval až na východné Slovensko do obce, ktorá je vzdialená od ukrajinských hraníc len 40 km."To, že sme slávnostne vysadili spomienkovú lipu v Kamenici nad Cirochou je dôkaz toho, že covid si nevyberá. Zasiahol a zasahuje celé naše územie. Projekt Živých pietnych miest putuje po celom Slovensku. Smútok za svojimi blízkymi prežívajú pozostalí rovnako ako vo veľkých krajských mestách, tak aj v obci na východnom Slovensku. Nikdy nesmieme zabudnúť," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých."Na spomienkové pietne akcie občianskeho združenia Skutočné obete spojené s výsadbou líp nás upozornili pozostalí po jednom z našich občanov, ktorý začiatkom tohto roka zomrel na následky ochorenia Covid-19. Táto aktivita nás hlboko oslovila a rozhodli sme sa zapojiť sa do nej. Uctiť si pamiatku spoluobčanov, ktorí zo života odišli tak náhle, s vierou, že covid si v našej obci už vybral svoju daň a obetí viac nepribudne. Lipa vysadená na miestnom cintoríne pri centrálnom kríži je symbolická, ale nie jediná. Pred mesiacom sme v Kamenici nad Cirochou vysadili ďalších 118 stromov, ktoré budú v nasledujúcich rokoch a desaťročiach nielen skrášľovať obec a vytvárať zdravé životné prostredie, ale budú pripomínať aj toto smutné obdobie," uviedla starostka Kamenice nad Cirochou Ing. Monika Hamaďaková.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, pokračovali v Košiciach, Lúčke (okr. Svidník), ďalej budú v Michalovciach, Nových Zámkoch, Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia združenia Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia, v čo najväčšom počte miest a obcí, dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis