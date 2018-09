V kamióne v Mikulove našli 4 migrantov, vrátia ich do SR a Bulharska

Ilustračné foto. Foto: TASR- KR PZ Foto: TASR- KR PZ

Mikulov 21. septembra (TASR) - Juhomoravskí kriminalisti vypočuli štvoricu migrantov z Afganistanu, ktorých odhalili, keď na nich vo štvrtok upozornil vodič kamiónu, do ktorého mu údajne bez jeho vedomia vliezli. Podľa vyšetrovateľov sa do vozidla zrejme dostali v Srbsku.Troch z nich vrátia na Slovensko, posledný požiadal o azyl v Bulharsku, kam sa aj vráti. V piatok o tom informoval český portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorcu polície Pavla Švába.Vodič kamiónu sa vydal na cestu z Turecka a policajtov v juhomoravskom meste Mikulov upozornil na čudné zvuky vo vozidle, ktoré započul až na území Česka. Kriminalisti potom našli popoludní v nákladovom priestore štyroch mužov vo veku okolo 25 rokov, ktorí tvrdia, že sú z Afganistanu.Zo štatistík vyplýva, že klesá počet ľudí, ktorí sa pokúšajú v Juhomoravskom kraji nelegálne prekročiť hranicu. Vlani sa policajti zaoberali 97 takýmito prípadmi, tento rok od januára do júna to bolo len 19 ľudí, dodal informácie portál Novinky.cz.