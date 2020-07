V Katalánsku prudko stúpol počet nakazených koronavírusom, uzavrie sa preto oblasť s tisíckami ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Regionálna vláda v Katalánsku rozhodla v súvislosti s prudkým nárastom prípadov nákazy novým koronavírusom o znovuzavedení opatrení proti jeho šíreniu v oblasti, kde žije asi 210-tisíc ľudí. Okres Segria, západne od Barcelony, uzavrú od soboty popoludnia.Nerezidentom pritom umožnili z oblasti odísť do 12:00 miestneho času a, naopak, obyvatelia sa môžu vrátiť do 16:00. Výnimku dostanú napríklad tí, čo sa neskôr vracajú z práce.Obyvateľom tiež úrady odporúčali necestovať medzi mestami v rámci okresu. Na uzávierku bude na kontrolných stanovištiach dohliadať polícia.Katalánsko patrí k oblastiam Španielska najhoršie zasiahnutým pandémiou koronavírusu. Do piatka v regióne zaregistrovali 72 860 prípadov ochorenia COVID-19 a 12 586 úmrtí. Španielsko celkovo potvrdilo vyše 250-tisíc nakazených a 28 385 mŕtvych.