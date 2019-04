V Katare budú o mieri v Afganistane za Taliban rokovať aj ženy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 16. apríla (TASR) - Súčasťou delegácie afganského fundamentalistického hnutia Taliban, ktorá bude koncom týždňa v katarskom meste Dauha rokovať o ukončení vojny v Afganistane, budú prvýkrát v dejinách zastúpené aj ženy. Informovala o tom agentúra Reuters.Pre Taliban, známy svojimi konzervatívnymi postojmi k právam žien, je zmienený krok posunom smerom k požiadavkám, podľa ktorých sa majú do rozhovorov o riešení konfliktu v Afganistane zapájať i ženy, napísal v tejto súvislosti Reuters.V Dauhe sa 19.-21. apríla zídu zástupcovia Talibanu s delegáciou pozostávajúcou z prominentných Afgancov, opozičných politikov a aktivistov občianskej spoločnosti.uviedol telefonicky hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. Totožnosť delegátok nezverejnil, dodal však, že "V tweete spresnil, že Afganky sa zúčastnia iba na rokovaniach so zástupcami afganskej občianskej spoločnosti a zástupcami politickej scény. Nebudú na hlavných vyjednávaniach s americkými predstaviteľmi, ktoré vedie americký vyslanec pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad. Ten zatiaľ termín nového kola rokovaní s Talibanom nestanovil.Plánované stretnutie v Katare sa považuje za významný krok k ukončeniu zdĺhavej vojny v Afganistane a stiahnutiu vojakov USA z krajiny. Zástupcovia afganskej vlády sa zúčastnia na rokovaniach ako súčasť väčšej skupiny prominentných Afgancov.Posledné - šieste - kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára a trvalo do 12. marca. Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu a to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.