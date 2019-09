V katarskej Dauhe sa začína éra po Boltovi aj so šesticou Slovákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program Slovákov na MS v Dauhe (časy sú v SELČ):



piatok 27. septembra - 800 m, ženy: G. Gajanová (rozbehy o 15. 10), kladivo, ženy: M. Hrašnová (kvalifikácia o 14.40 a 16.10)

sobota 28. septembra - chôdza na 50 km muži i ženy: M. Tóth, M. K. Czaková (21.30)

utorok 1. októbra - kladivo, muži: M. Lomnický (kvalifikácia o 14.30 a 16.00)

sobota 5. októbra - 100 m prek., ženy: S. Lajčáková (rozbehy o 15.15)

Dauha 26. septembra (TASR) - V piatok sa v katarskej Dauhe začnú majstrovstvá sveta v atletike, ktoré potrvajú do 6. októbra. Po dlhom čase nebude mať vrcholné podujatie výraznú osobnosť, akou bol charizmatický jamajský šprintér Usain Bolt.O titul na najkratších bežeckých tratiach by mali zabojovať najmä Američania. S najlepším časom na stovke prichádza do Kataru Christian Coleman (9,81). Obhajca titulu na tejto trati Justin Gatlin aj vo veku 37 rokov zabehol v tomto roku 9,87 a je štvrtý v tabuľkách.Na 200-metrovej trati by sa mal predviesť Noah Lyles. Ten sa túto sezónu zlepšil už na 19,50 a je štvrtý v historických tabuľkách. Obhajca titulu Ramil Gulijev z Turecka mu však určite neprenechá prvenstvo len tak. Najlepší čas sezóny zabehol na štvorstovke Michael Norman (43,45), no na domácom šampionáte podľahol Fredovi Kerleymu. Súboj tejto dvojice by mal byť jedným z vrcholov šampionátu.Veľké očakávania sprevádzajú aj beh na 400 m cez prekážky. Dvadsaťtriročný Nór Karsten Warholm a o rok mladší Američan Rai Benjamin sa postarali, že po 27 rokoch videli diváci v tejto disciplíne časy pod 47 sekúnd.Najsledovanejšou ženou na šprintérskych tratiach bude Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Tá sa aj vo veku 32 rokov vrátila po materských povinnostiach v skvelej forme a na oboch najkratších tratiach sa pokúsi zdolať krajanku a úradujúcu olympijskú šampiónku Elaine Thompsonovú. Najmä dvojstovka by mala ponúknuť zaujímavý a vyrovnaný súboj, keďže líderka tabuliek Shaunae Millerová-Uibová z Bahám sa sústredí na dvojnásobnú trať.V technických disciplínach sa očakáva, čo predvedie fenomenálna výškarka Maria Lasickieneová, jedna z 29 Rusov štartujúcich pod neutrálnou vlajkou. Američan Christian Taylor sa pokúsi priblížiť k svetovému rekordu Jonathana Edwardsa v trojskoku.Mimoriadne zaujímavá a vyrovnaná bude žrď mužov. Kandidátmi na zlato budú obhajca titulu Sam Kendricks, majster Európy Armand Duplantis, tohtoročný majster Európy v hale Pawel Wojciechowski i jeho poľský krajan Piotr Lisek. Navyše stále súťažia aj dvaja najlepší muži z olympijských hier 2016 - zlatý Thiago Braz a svetový rekordér v hale Renaud Lavillenie.Vysokú kvalitu má momentálne guľa mužov, kde sa začalo opäť stabilne hádzať za 22 m. Súboj o zlato by mali zviesť obhajca titulu Tom Walsh a úradujúci olympijský víťaz Ryan Crouser.Zo Slovákov sa v Katare predstaví šesť atlétov. Najvyššie ambície má chodec na 50 km trati Matej Tóth. V rovnakej disciplíne medzi ženami sa predstaví Mária Katerinka Czaková. Výpravu dopĺňajú kladivári Martina Hrašnová a Marcel Lomnický, bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová a Stanislava Škvarková na 100 m cez prekážky.