V kauzách Dobytkár a Očistec padnú zrejme v tomto roku rozsudky, verí Lipšic

Korupcia i legalizácia príjmu

Obvinenia založené na "kajúcnikoch"

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic verí, že už v tomto roku budú vo viacerých závažných prípadoch rozsudky prvostupňových súdov. Povedal to v relácii Na telo plus na Tvnoviny.sk s tým, že Úrad špeciálnej prokuratúry chce taktiež v tomto roku ukončiť podaním obžaloby veľkú časť najzávažnejších prípadov, ktoré začali vyšetrovať koncom minulého roku.„Som presvedčený, že v kauze Očistec, kde je trestne stíhaný aj bývalý policajný prezident, budú podané obžaloby tento rok,“ pokračoval Lipšic. Šéf špeciálnej prokuratúry sa vyjadroval aj k prípadu nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra , ktorý je obvinený vrámci kauzy Dobytkár „Podľa nášho presvedčenia tam je korupcia aj legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Ten rozsah obvinení vo vzťahu k tomuto obvinenému sa rozširuje pomerne rozsiahlym spôsobom. Tiež verím, že jeho prípady budú už v tomto roku na súde,“ dodal.Daniel Lipšic reagoval aj na vyjadrenia o tom, že mnohé obvinenia sú založené len na výpovedi „kajúcnikov". „To je lož, musím povedať, že aj pri bývalom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi sú objektívne dôkazy nad rámec výpovedí spolupracujúcich obvinených, ktoré preukazujú pravdivosť ich výpovedí,“ pokračoval a zdôraznil, že výpovede spolupracujúcich obvinených musia byt verifikované ďalšími dôkazmi.„Vieme, že vo veci, ktorá mu je kladená za vinu, to je prepustenie v tom čase obvineného bosa skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku, nebola podaná voči prepusteniu obvineného sťažnosť. Nebola podaná na základe jeho intervencie. To je zdokladované a dokázané, nie len výpoveďami svedkov,“ dodal Lipšic k prípadu obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.