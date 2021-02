V kauze hudobníka Reborna sa pre pandémiu nepojednávalo, súdny proces začne neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - V kauze Jaroslava P., známeho aj ako hudobník Reborn, ktorý čelí obžalobe pre výrobu extrémistických materiálov, ich rozširovanie a prechovávanie, v piatok Špecializovaný trestný súd nakoniec nepojednával. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva by totiž súdy pre pandemickú situáciu mali vykonávať len neodkladné úkony, ako napríklad rozhodovať o väzbe či pojednávať vo veciach, kde sú už obžalovaní vo väzbe. Proces s obžalovaným by tak mal začať pravdepodobne až v máji.Hudobníka spolu so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Š. a vtedajším predsedom Okresnej organizácie strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v Ružomberku Michalom B. zadržali 10. mája 2018 pri operácii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) namierenej proti extrémistom. Súdy ich však následne do väzby nevzali.Dôvodom stíhania hudobníka boli podľa polície predovšetkým príspevky na sociálnej sieti. V prípade ďalších dvoch zadržaných to bolo ponúkanie tovarov s extrémistickou symbolikou.