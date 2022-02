V kauze Mýtnik je obvinených 19 ľudí, deviati z nich už svoju vinu priznali

aktualizované 16. februára, 12:41



Škoda je vyššia ako 45 miliónov eur

Obžaloba podaná na šesť osôb

Dva korupčné delikty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 (Webnoviny.sk) -V rámci policajných akcií Mýtnik (I,II,III) obvinili orgány činné v trestnom konaní v priebehu roka 2021 pôvodne 21 osôb, dvom však neskôr obvinenie zrušili.Ako v stredu na tlačovej besede Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko, deviati obvinení sa v plnej miere priznali k trestnej činnosti.Ďalšia osoba sa priznala čiastočne. Celé vyšetrovanie bolo podľa šéfa NAKA rozdelené na 11 trestných konaní, pričom v šiestich ešte prebieha vyšetrovanie. „Čo sa týka výšky spôsobenej škody, tak tá presiahla 45-miliónov eur bez DPH," povedal Daňko.Hodnota IT systémov dodaných finančnej správe v rámci vyšetrovaných skutkov bola podľa šéfa NAKA znalcami vyčíslená na 8,6-milióna eur bez DPH. „Pričom zo strany finančnej správy bolo za obdobie, ktoré bolo predmetom vyšetrovania, vyplatená suma presahujúca 53,8-milióna eur bez DPH," uviedol Daňko. Ďalšia škoda vo výške 1,3-milióna eur bez DPH bola podľa neho vyčíslená v rámci podozrenia na machinácie pri verejnom obstarávaní.Prokurátor ÚŠP Ondrej Repa pripomenul, že v pondelok (14. februára) bola v tejto veci podaná obžaloba na šesť osôb pre päť skutkov. V prípade ďalších troch osôb (L. W., K. Č., D. Ž.) by obžaloba mala byť podaná v blízkej dobe.„Pokiaľ ide o trestné veci niektorých spolupracujúcich obvinených, tie sa nachádzajú ešte v štádiu vyšetrovania, a to najmä z dôvodu, že tieto osoby ešte neukončili spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní," povedal Repa. Doplnil, že na jedného obvineného bola podaná obžaloba ešte v novembri minulého roku a dvaja obvinení uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste.V rámci obžaloby podanej na Špecializovaný trestný súd v kauze Mýtnik ide v jednom prípade o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom skutku ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, v zostávajúcich troch skutkoch ide o zločin prijímania úplatku.Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V rámci kauzy Mýtnik sú stíhaní viacerí bývalí predstavitelia finančnej správy, ministerstva financií a tiež podnikatelia ako napríklad Jozef B. alebo Michal S.