V kauze Mýtnik prišli vypovedať Wittenbergerová a Boško, ktorý v prípadoch figuroval ako „poštár“ peňazí

"Poštár" peňazí pre Fleischera

Výpovede ďalších svedkov



Kauza Mýtnik

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií



„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.



Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.



V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel, Miroslav Výboh, Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Radko Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo



13.9.2023 (SITA.sk) - V korupčnej kauze Mýtnik sa v stredu na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na lavicu svedkov posadil bývalý riaditeľ odboru správy majetku na Finančnej správe (FS) Pavol Boško . Hovoril o verejných obstarávaniach na ich odbore.Vypovedať by mala aj bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová . Obidvaja svoju vinu zo zločinu prijímania úplatku v rámci akcií Mýtnik priznali a majú súdom schválené dohody o vine a treste s podmienečnými trestami.Svedok na FS pracoval od roku 2012 do roku 2021. Podľa jeho slov tam nastúpil na základe odporúčania a oslovenia exriaditeľa ekonomickej sekcie rezortu vnútra Martina Fleischera ako krízový manažér.Boško popísal ako fungovalo verejné obstarávanie pri zákazkách s nízkou hodnotou v rámci ich odboru. Hovoril aj o svojej trestnej činnosti, kde v dvoch prípadoch koncom roka 2013 figuroval ako „poštár“ peňazí pre Fleischera, súvisiacich podľa neho so zákazkami s nízkou hodnotou približne do desaťtisícov eur. Na otázku advokáta svedok uviedol, že obžalovaného Jozefa Brhela nepozná.V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze , ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu . Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“ podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú.