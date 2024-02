V kauze vraždy Daniela Tupého predvolali svedkov, väčšina však na súd neprišla

Zastavila ich policajná hliadka

Podľa obžaloby Adam Puškár 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.



Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam Puškár pred súdom vyhlásil, že je nevinný.



Ešte v decembri 2023 sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby. V tejto súvislosti mu uložil rôzne obmedzenia vrátane monitoringu elektronickým zariadením. Krajský súd v Bratislave rozhodnutie o prepustení obžalovaného potvrdil v januári tohto roku.





26.2.2024 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005.Za účelom výsluchu predvolal sudca siedmich svedkov, dostavili sa však len traja. Jedným z nich bol Miroslav I., ktorý povedal, že v inkriminovaný večer viezol autom partiu na bratislavské Tyršovo nábrežie. Zdôraznil však, že on bol celý čas len pri aute.Svedok priznal, že auto, ktoré v ten deň šoféroval, patrilo jeho otcovi, ktorý pracoval na ministerstve vnútra. Cestou z Tyršovho nábrežia do Petržalky ich podľa jeho slov zastavila policajné hliadka.„Hovorili tam do vysielačky, že niekoho tam zranili," povedal. Ako však uviedol, o tom, čo sa stalo na mieste, sa s kamarátmi nerozprával. Obžalovaného podľa vlastných slov pozná ako „inteligentného a normálneho".Z pohľadu obžaloby kľúčový svedok Vladimír M. pred súdom už v kauze vraždy študenta Tupého vypovedal v novembri minulého roku. V rámci svojej výpovede opísal okolnosti útoku, na následky ktorého Tupý zomrel.Pred súdom vypovedal v podstate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý.Potvrdil tiež, že v partii bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery.