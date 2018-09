V kauze vraždy J. Duckého nemá slovenská strana žiadne informácie

Ján Ducký Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní naďalej pokračujú v trestnom konaní voči Olegovi T. K. v kauze vraždy exministra hospodárstva a bývalého predstaviteľa Slovenského plynárenského priemyslu Jána Duckého, ale prípad nie je stále po dlhých rokoch uzavretý.uviedla v piatok (14.9.) pre TASR hovorkyňa slovenského rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.Oleg T. K. je už takmer desať rokov na Ukrajine. Slovenská strana celý prípad postúpila a spisový materiál zaslala ukrajinským justičným orgánom, keďže sa obžalovaný nedostavoval na pojednávania nižšieho bratislavského súdu.Slovenské justičné orgány by mohli v zmysle paragrafu 529 odseku 5 Trestného poriadku pokračovať v trestnom stíhaní alebo nariadiť výkon trestu, ak by dožiadaný štát oznámil, že vo veci nebude konať, alebo dodatočne odvolal svoje rozhodnutie o prevzatí veci, alebo by oznámil, že v konaní nebude pokračovať.GP Ukrajiny prevzala trestné konanie voči Olegovi T. K. koncom leta 2010. Príslušné justičné orgány však slovenskú stranu nemuseli konkrétne informovať, pretože išlo a ide o vnútroštátne trestné konanie Ukrajiny. Okresný súd Bratislava I začiatkom júla 2010 nechal úradne preložiť do ukrajinského jazyka potrebné listiny. Išlo o veľmi rozsiahly spisový materiál. Ministerstvo spravodlivosti SR predtým súhlasilo s podaním žiadosti o odovzdanie trestného konania vedeného na území SR proti Olegovi T. K. pre trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania.Okresný súd Bratislava I začiatkom októbra 2008 odročil na neurčito hlavné pojednávanie s obžalovaným Olegom T. K. Súd vtedy prerušil trestné stíhanie. Na návrh prokuratúry navrhoval konanie proti ujdenému, keďže Oleg T. K. sa na pojednávania nedostavoval a jeho slovenský právny zástupca Andrej Lehoťan bol s ním len v sporadickom telefonickom kontakte. Na splnenie tejto podmienky sa musela najskôr využiť možnosť postúpenia trestnej veci orgánom štátu, v ktorom je obžalovaný.Olega T. K. začiatkom leta 2007 slovenská prokuratúra opäť obžalovala z vraždy Duckého. Zastreleného ho našli 11. januára 1999 vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave. Bol zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm. Oleg T. K. obvinenia viackrát poprel.