V kinách je nový slovenský film Tak zle, ako sa len dá

Slovenská komédia Tak zle, ako sa len dá s podtitulom Historky z parku je najnovší autorský počin režiséra, scenáristu a producenta Viktora Csudaia. Film o tom, "aké zásadné dôvernosti musí uniesť taká banálna lavička v parku", uvádza vo štvrtok do kín distribučná spoločnosť Itafilm.





Csudai poviedkovým filmom potvrdzuje, že aj lavičky majú svoje príbehy, o ktorých by vedeli rozprávať, ľudia sa na nich stretávajú, spoznávajú a rozchádzajú. "S každou ulicou, sochou, fontánou či lavičkou v meste sa viaže nejaká historka, niekto tam niečo zažil. Zábavné, smutné, družné, osamelé, všedné banálnosti, ale aj zásadné životné zvraty," hovorí režisér. "Tie miesta sú tichými svedkami všeličoho. Predstavte si, že by vedeli hovoriť," komentuje snímku Csudai. Námet podľa neho vznikol trochu aj vďaka nostalgii. "Ako pubertiaci, v tom čase ešte bez mobilov a sociálnych sietí, sme boli stále vonku a stále sme niečo riešili. Pravdaže sme mali hlboko do vrecka a tak najlepšie miesto na pokec boli lavičky vonku."V novej komédii je lavička najlepším miestom na lásku, vzťah či rozchod. Divákov o tom presvedčia dvaja mladí tínedžeri Alica a Kevin, bezdomovci Jano a Zoli, partneri Miška a Karol, dvaja kamaráti, metalisti Ceco a Kilo, a bývalí manželia Kamila a Miro. "Každú z týchto postáv môžete stretnúť niekde v parku, stačí sa pozornejšie zadívať. Môžete mať podobnú skúsenosť vy alebo niekto z vášho okolia. Môžete nad nimi neveriacky krútiť hlavou, môžete im fandiť alebo sa im možno radšej oblúkom vyhnete. Život je skrátka pestrý tak ako vzťahy," dodáva koproducent filmu Maroš Šlapeta.S každou hereckou dvojicou vopred naskúšali jej časť príbehu a samotné natáčanie sa tak vďaka zohratému tímu podarilo zvládnuť v krátkom čase. Celý film zrealizovali za 18 mesiacov od nápadu po uvedenie v kinách.Panoptikum viac či menej zhovorčivých dvojíc stvárnili začínajúce i skúsené herecké talenty Agáta Pírová, Max Bolf, Matej Landl, Marián Miezga, Zuzana Porubjaková, Richard Autner, Jakub Ružička, Kamil Mikulčík, Marta Sládečková a Peter Šimun.