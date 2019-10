V kinách sú Pražské orgie, Pavel Kříž hrá obeť totalitného režimu

Herec Pavel Kříž vo filme Pražské orgie (2019). Foto: Youtube/Totalfilm.cz Foto: Youtube/Totalfilm.cz

Bratislava 19. októbra (TASR) - Česko-kanadský herec Pavel Kříž, ktorého preslávila úloha Štěpána Šafránka v slávnej sérii o Básnikoch, predstavil tento týždeň v Bratislave nový film Pražské orgie. Snímku nakrútila česká režisérka a scenáristka Irena Pavlásková (Fotograf, Zemský ráj to napohled, Bestiář, Čas dluhů, Čas sluhů) podľa rovnomennej predlohy americkej literárnej legendy Philipa Rotha. Jeho Pražské orgie sú jedinečným pohľadom na situáciu v Československu 70. rokov očami Američana.Kříž stvárňuje v Pražských orgiách režiséra Rudolfa Bolotku, ktorého totalitný režim odpratal do kotolne. Po príchode amerického spisovateľa a podporovateľa českých zakázaných spisovateľov Nathana Zuckermana mu robí sprievodcu normalizačnou Prahou, zároveň plní úlohu ironického glosátora života v rozpadávajúcej sa spoločnosti.uviedol pre TASR herec, ktorý emigroval z bývalého Československa do Kanady. Tam aj žije a pôsobí ako psychoterapeut. Za hereckou prácou si občas odskočí do USA a pracovne i súkromne sa vracia aj do svojho rodiska.Vo filmovej adaptácii knihy Philipa Rotha, ktorý pri jej písaní vychádzal z vlastných zážitkov, v 70. rokoch do Prahy chodieval a stretával sa s českými zakázanými autormi, poskytoval podporu československým prenasledovaným spisovateľom a pomáhal zaisťovať vydávanie ich diel v USA, Kříž spolupracoval aj so zahraničnými hercami. Hlavnú postavu spisovateľa Nathana Zuckermana si zahral kanadský herec, scenárista a producent Jonas Chernick, českú spisovateľku, divošku a rebelku Oľgu hrá rodáčka z Petrohradu Ksenia Rappoport.Príbeh filmu zavedie divákov do polovice 70. rokov. Slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman prichádza do Prahy, aby získal a odviezol rukopis jednej nevydanej knihy. Na svojej pražskej misii sa zoznámi so svojráznou a neskrotnou spisovateľkou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, kde každý hľadá únik ku krátkemu pocitu slobody po svojom. Postupne sa proti svojej vôli stane nielen divákom, ale i účastníkom dekadentného predstavenia, v ktorom mnohí hrajú falošne a nikomu sa nedá veriť.Počas nakrúcania vznikli príjemné i menej príjemné scény. Pre Kříža bolo najhorším zážitkom natáčanie scény, ktorá sa odohrávala v pražskej krčme.povedal s úsmevom bývalý fajčiar, ktorý sa kvôli novému filmu Ireny Pavláskovej musel k cigaretám vrátiť.priznal herec, ktorého si diváci v Česku i na Slovensku stále spájajú s postavou romantika Štěpána z Básnikov. Křížovi to však neprekáža:Pražské orgie sú v kinách od 17. októbra.