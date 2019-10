V Kirgizsku zadržali dvoch Američanov s marihuanou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biškek 18. októbra (TASR) - Dvaja občania Spojených štátov sa nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe v Kirgizsku po tom, ako sa u nich našla marihuana. Vo štvrtok o tom informovala polícia tejto stredoázijskej krajiny, píše agentúra AFP.Polícia našla po prehliadke ich auta 19. septembra u jedného z Američanov viac ako kilogram marihuany. O druhom podozrivom predpokladajú, že ide o komplica. Agentúru AFP o tom telefonicky informoval hovorca polície v juhokirgizskom regióne Džalal-Abad.Súd rozhodol, že dvojica zostane vo vyšetrovacej väzbe až do 19. novembra. Ak ich uznajú za vinných, hrozí im až desať rokov odňatia slobody.Podľa kirgizských médií boli obaja v amerických Mierových zboroch, organizácii financovanej vládou Spojených štátov. Podľa polície muži "učili angličtinu", bližšie podrobnosti však neuviedla.Podľa súdnych dokumentov, ktoré dostala AFP k dispozícii, sa jeden zo zadržaných proti zatknutiu odvolal. Jeho odvolanie súd začiatkom októbra zamietol.Mierové zbory, ktoré vysielajú dobrovoľníkov do viac ako 60 krajín, sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.Americké Mierové zbory (U.S. Peace Corps) sú americkou vládnou organizáciou financovanou Kongresom USA. Založil ich prezident John Fitzgerald Kennedy 1. marca 1961 podpísaním výnosu o ich zriadení.