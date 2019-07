V KĽDR sa predávajú známky oslavujúce prvý summit Kima a Trumpa

Americký prezident Donald Trump (vpravo) a severokórejský líder Kim Čong-un si podávajú ruky na záver ich rozhovorov počas historického summitu v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa 12. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 29. júla (TASR) - V severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang sa dostala do predaja séria poštových známok oslavujúcich historicky prvý americko-severokórejský summit z vlaňajšieho júna, hoci rokovania o denuklearizácii medzi oboma stranami zatiaľ neprinášajú výraznejší posun vpred.Súbor troch známok bol uvedený do obehu 12. júna, na prvé výročie singapurského summitu medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informoval v pondelok japonský denník Mainiči s odvolaním sa na tlačovú agentúru Kjódó.Známky zobrazujú prvé podanie si rúk oboch lídrov, podpísanie spoločnej dohody na záver summitu, ako aj plné znenie daného vyhlásenia. Kim sa s Trumpom medzitým stretol dvakrát - na summite vo vietnamskom Hanoji a v tzv. demilitarizovanej zóne rozprestierajúcej sa v hraničnom pásme medzi Kóreami.V nasledujúcich dňoch - mesiac po tom, ako sa Kim a Trump stretli v pohraničnej dedine Panmundžom - sa majú dostať do predaja aj poštové známky pripomínajúce túto udalosť. Juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý sprevádzal Trumpa do Panmundžomu, sa však na nich neobjaví. Jeho absencia je podľa Kjódó ďalším znakom túžby Pchjongjangu pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi bez zásahov Soulu.V Severnej Kórei sa už predávajú poštové známky, ktoré oslavujú Kimove summity s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.