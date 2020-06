V Kongu sa znovu začala šíriť ebola, krajina okrem toho bojuje aj s koronavírusom a s osýpkami

Epidémia eboly stále trvá

Počet nakazených koronavírusom je nepresný

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na severe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vypukla nová epidémia eboly, potvrdili zdravotnícki predstavitelia. V provincii Equateur blízko mesta Mbandaka identifikovali šesť prípadov vrátane štyroch úmrtí.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to oznámil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý pripomenul, že KDR bojuje s ebolou aj na východe a zároveň sa potýka s ochorením COVID-19 a najväčšou epidémiou osýpok na svete.Je to po druhý raz, čo za ostatné dva roky ebola zasiahla Equateur. V roku 2018 tam zabila 33 ľudí a pod kontrolu sa ju podarilo dostať za niekoľko mesiacov.Na východe KDR vypukla epidémia eboly v auguste 2018 a odvtedy si vyžiadala najmenej 2 243 mŕtvych. Zatiaľ však úrady nevyhlásili jej koniec, hoci posledného známeho pacienta prepustili v polovici mája.V krajine však nemôže ešte aspoň mesiac pribudnúť žiaden nový prípad, aby mohla vyhlásiť koniec epidémie.Spomínané ochorenie COVID-19 podľa pondelkových údajov Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v KDR potvrdili u 611 ľudí. Dvadsať pacientov v jeho dôsledku zomrelo.V krajine však vykonali obmedzené množstvo testov a pozorovatelia sa obávajú, že ozajstný počet prípadov môže byť oveľa vyšší.