V Kongu vybuchla sopka Nyiragongo, tisícky ľudí utiekli zo svojich domovov (video)

Mnohí utiekli ešte skôr

Vykonávajú prieskumné lety

Sopka už zabíjala

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Tisícky ľudí utiekli zo svojich domovov po tom, čo v Konžskej demokratickej republike (KDR) po takmer dvoch desaťročiach vybuchla sopka Nyiragongo.Sobotňajšia erupcia zafarbila nočnú oblohu nad dvojmiliónovým mestom Goma dočervena, láva pohltila hlavnú diaľnicu vedúcu do mesta Beni a dostala sa aj k mestskému letisku.Na mnohých miestach vypadla elektrina a z oblasti hlásia aj zemetrasenia, informuje spravodajský portál BBC.Zasiahnutá oblasť susedí s Rwandou, kam sa po erupcii vybrali hľadať útočisko mnohí obyvatelia. Podľa rwandských úradov z Gomy oficiálne prešlo hranicu zhruba 3 000 ľudí.Médiá v Rwande informovali, že ich ubytujú v školách a náboženských budovách. Mnohí ďalší ľudia sa rozhodli pred sopkou utiecť na vyššie položené miesta západne od Gomy.Davy ľudí sa evakuovali ešte pred vládnym oznámením, ktoré prišlo niekoľko hodín po začiatku erupcie. Úrady ľudí vyzvali, aby zostali pokojní, no tí sa sťažujú na nedostatočné informácie z ich strany aj protichodné správy, ktoré kolujú po sociálnych médiách.Vláda KDR diskutovala o urgentných opatreniach, oznámil minister komunikácií Patrick Muya, ktorý tiež neskôr informoval, že tok lávy sa spomalil a posudzujú humanitárnu situáciu v oblasti.Prezident Félix Tshisekedi podľa agentúry AP skráti svoju cestu do Európy, aby pomohol pri koordinácii pomoci.Mierová misia Organizácie Spojených národov v krajine MONUSCO informovala, že nad mestom vykonáva prieskumné lety.Nyiragongo sa radí medzi aktívnejšie svetové sopky. Panujú však obavy, že vulkanické observatórium v Gome dostatočne nesleduje jej aktivitu pre znížené financovanie zo strany Svetovej banky. V správe z 10. mája observatórium varovalo pred zvýšenou seizmickou aktivitou sopky.Sopka, ktorá sa nachádza 10 kilometrov od Gomy, naposledy vybuchla v roku 2002. Zomrelo vtedy 250 ľudí a 120-tisíc zostalo bez domova. Najsmrteľnejšia erupcia Nyiragongo sa odohrala v roku 1977, keď zomrelo viac ako 600 ľudí.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.