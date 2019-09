V Kongu začnú proti ebole očkovať druhou experimentálnou vakcínou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že Konžská demokratická republika (KDR) začne v boji proti vysoko nákazlivej chorobe ebola používať druhú experimentálnu vakcínu. S očkovaním touto vakcínou sa začne v polovici októbra, informovala v pondelok agentúra AP s tým, že ide o vakcínu vyrábanú spoločnosťou Johnson & Johnson. Očkovať sa ňou bude v oblastiach, kde sa ebola zatiaľ nešíri.Podľa riaditeľa WHO pre Afriku Matshidisa Moetiho použitie vakcíny od spomínaného výrobcu "Doteraz používaná vakcína od firmy Merck sa bude používať v KDR aj naďalej. Od augusta 2018, keď tam vypukla epidémia eboly, ňou bolo zaočkovaných vyše 200.000 ľudí.Šírenie choroby sa však nepodarilo zastaviť a aj samotný očkovací plán bol terčom kritiky, napríklad zo strany mimovládnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF).Doteraz bolo v KDR vírusom ebola nakazených viac ako 3030 ľudí, pričom vyše 1990 z nich ochoreniu podľahlo.Otázka, či by sa v KDR mala pri očkovaní proti ebole použiť experimentálna vakcína od firmy Johnson & Johnson, bola jadrom sporu medzi bývalým ministrom zdravotníctva KDR Olym Ilungom a predstaviteľmi WHO. Ilunga totiž trval na tom, že KDR nebude používať vakcínu proti ebole, pretože podľa neho nebola dostatočne testovaná.Ilunga v júli z funkcie ministra zdravotníctva odstúpil po tom, ako ho prezident odvolal z čela tímu koordinujúceho odozvu na ebolu v KDR. Ilunga vo svojom rezignačnom liste kritizovalna používanie novej vakcíny.MSF v súvislosti s očkovaním proti ebole upozorňuje aj na potrebu väčšej transparentnosti a tvrdí, že WHOvakcíny od firmy Merck v teréne. Vo svojom komuniké zverejnenom v pondelok denníkom Le Monde žiada vytvorenie nezávislého medzinárodného koordinačného výboru, v ktorom by mali zastúpenie WHO, MSF, Červený kríž a Detský fond OSN, aby okrem iného zaistil transparentnosť pri spravovaní zásob vakcíny proti ebole.Podľa MSF bolo doteraz v KDR zaočkovaných približne 225.000 ľudí, čo organizácia považuje zaa tvrdí, že vakcínu malo dostať 450.000 - 600.000 ľudí.MSF prirovnali stratégiu WHO v KDR k situácii, keďHovorca WHO Tarik Jasarevic v e-maili podľa AP uviedol, že počet vakcín proti ebole je obmedzený a treba ich využívať šetrne. Vysvetlil, žeOkrem KDR sa prípady eboly vyskytli aj v Ugande a proti ebole boli preventívne očkovaní aj niektorí zdravotnícki pracovníci v Rwande a Južnom Sudáne.Vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka je pomenovaná podľa rieky Ebola na východe KDR, bývalého Zairu, kde bola prvýkrát identifikovaná v roku 1976. Najnovšia epidémia má druhú najhoršiu bilanciu, odkedy ebole v rokoch 2014 - 2016 podľahlo vyše 11.000 ľudí v Guinei, Sierre Leone a Libérii.