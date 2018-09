V konkurze na majetok Rapid life spracovávajú prihlášky pohľadávok

Na archívnej snímke sídlo košickej poisťovne Rapid Life. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 7. septembra (TASR) - V prípade konkurzu na majetok skrachovanej životnej poisťovne Rapid life vzhľadom na vysoký počet prihlášok pohľadávok naďalej prebieha ich spracovávanie. Podľa vyjadrenia zákonného sudcu to vyplýva z podaní, ktoré Okresnému súdu Košice I priebežne predkladá súdom ustanovená správkyňa konkurznej podstaty Jana Závodská.V priebehu mesiaca august 2018 správca spracoval a do zoznamu pohľadávok zapísal viac ako 3200 prihlášok.informovala v piatok TASR hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová.Konkurzný súd zároveň na základe žiadosti správkyne požiadal o poskytnutie súčinnosti Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), a to v rozsahu sprístupnenia účtovníctva a iných účtovných dokladov spoločnosti Rapid life správkyni konkurznej podstaty.uviedla Pančurová.Návrh na vyhlásenie konkurzu v poisťovni podala koncom novembra 2017 nútená správkyňa Irena Sopková.vyčíslila v januári pre TASR. V deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pritom bol majetok spoločnosti podľa jej slov nepatrný. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie. Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces.