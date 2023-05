V kontrole zbraní vzniká vákuum, tvrdí Rusko a za nefungujúce vzťahy s inými štátmi vraj nemôže

Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe z roku 1990 stanovila limity pre rozmiestnenie vojenského vybavenia v Európe. Rusko pozastavilo účasť na nej v roku 2007 a celkom ju ukončilo v roku 2015. Tento mesiac Putin podpísal výnos, ktorým symbolicky vypovedá zmluvu po diskusii a hlasovaní v ruskom parlamente v tejto veci.



29.5.2023 - V oblasti kontroly zbraní vzniká podľa Kremľa v dôsledku zhoršených vzťahov medzi viacerými krajinami vákuum. Hovorca Dmitrij Peskov to v pondelok povedal, keď reagoval na otázku o rozhodnutí vodcu Vladimira Putina formálne „vypovedať“Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„V tejto oblasti kontroly zbrojenia a strategickej stability sa teraz, samozrejme, vytvára veľké vákuum, ktoré by v ideálnom prípade bolo urýchlene vyplnené novými aktmi medzinárodného práva na reguláciu tejto situácie,“ povedal Peskov s tým, že je to v záujme celého sveta.„Ale aby sa tak stalo, potrebujeme fungujúce bilaterálne vzťahy s celým radom štátov, ktoré v súčasnosti chýbajú,“ vyhlásil a dodal, že to „nie je naša chyba“.