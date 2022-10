V Košiciach – Barci nemali žiadne problémy, veľa voličov a voličiek vedelo, ako voliť v spojených voľbách

29.10.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká časť voličov a voličiek vedela, ako voliť v spojených komunálnych a regionálnych voľbách. Pre agentúru SITA to uviedol predseda okrskovej volebnej komisie v mestskej časti Košice - Barca Miroslav Páleník. Občas sa na to opýtali starší občania.Voliči v Košiciach a v Bratislave rozhodujú o predsedovi Košického samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja, poslancoch zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ale tiež o primátorovi mesta Bratislava a Košice, poslancoch mestských zastupiteľstiev a rovnako aj starostovi mestských častí a poslancoch miestnych zastupiteľstiev mestských častí, v ktorých majú voliči trvalý pobyt.Voľby podľa predsedu okrskovej komisie prebiehali pokojne a nezaznamenali žiadne incidenty. Volebnú účasť zhodnotil ako veľmi dobrú, odhadol, že by mohla byť vyššia, než v minulosti.Dodal však, že celková účasť bude známa až po definitívnom sčítaní hlasov. Voliči a voličky podľa neho prichádzali nárazovo, vyskytli sa momenty, keď vo volebnej miestnosti nebol nik, i také, keď voliči prichádzali hromadne.Komisia podľa neho situáciu zvládla, pracovala rýchlo a voliči nemuselo dlho čakať na to, aby mohli odvoliť.