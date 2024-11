V Košiciach by mohla vzniknúť kancelária UN-Habitat, minister Raši podpísal potvrdzujúci list v Káhire (foto)

Kompletizácia podkladov

Podpora rozvoja udržateľných sídiel

Agenda mestského rozvoja

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Integrované územné investície

6.11.2024 (SITA.sk) - V Košiciach by mohla vzniknúť kancelária UN-Habitat. List o úmysle potvrdzujúci tento zámer podpísal slovenský minister investícií Richard Raši ( Hlas-SD ) s riaditeľkou UN-Habitat Anacláudiou Rossbach v hlavnom meste Egypta Káhire.Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR , táto kancelária by mohla byť styčným bodom pre kanceláriu UN-Habitat v Kyjeve. Tá zohráva kľúčovú rolu pri podpore obnovy Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu.„K tejto spolupráci sa pristupuje po viac ako polročnej komunikácii so zástupcami UN-Habitat na túto tému. Otvorenie styčnej kancelárie v Košiciach má logický dôvod vzhľadom k už existujúcej infraštruktúre nášho ministerstva na východnom Slovensku,“ uviedol Raši. Dodal, že okrem priestorov plánujú zabezpečiť aj troch zamestnancov, ktorí by mali spolupracovať s kyjevskou kanceláriou.„Kancelária v Košiciach bude koordinovať stretnutia, respektíve bude slúžiť ako záložná kancelária v prípade, ak niektorí zo zástupcov EÚ budú mať problém s vycestovaním na Ukrajinu alebo priamo do Kyjeva,“ priblížil minister Raši a doplnil, že v súčasnosti jeho rezort kompletizuje podklady, ktoré UN-Habitat dostane na pripomienkovanie. MIRRI SR tiež uviedlo, že v januári sa v Bratislave v rámci spolupráce uskutoční medzinárodné podujatie UN-Habitat.„Na konferencii sa budú viesť konzultácie k príprave Global Guidance for Smart Cities a sú na ňu pozvaní zástupcovia z viac ako štyridsiatich krajín,“ priblížil rezort investícií. Raši doplnil, že v rámci podujatia by mala byť podpísaná aj riadna zmluva o zriadení a otvorení kancelárie UN-Habitat Collaboration Hub v Košiciach.Jej otvorenie je naplánované na budúcoročný február. UN–Habitat - program Organizácie Spojených národov pre ľudské sídla a trvalo udržateľný rozvoj miest. Cieľom programu UN–Habitat je podpora rozvoja spoločensky a ekologicky udržateľných ľudských sídiel a dosiahnutie primeraného bývania pre všetkých.UN-Habitat vznikol ako agentúra OSN v roku 1978 zameraná na zlepšovanie životných podmienok v mestách a obciach po celom svete. Minister Raši sa v rámci svojej zahraničnej cesty zúčastnil aj ministerského okrúhleho stola Svetového mestského fóra WUF12. Slovensko na ňom predstavilo hlavné kroky a stratégie, ktoré by mali urýchliť rozvoj miest, a to v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.„Kľúčovým dokumentom v tejto oblasti je Koncepcia urbánneho rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá podporuje systémové zmeny v riadení miest a spoluprácu medzi miestnymi samosprávami a štátom bez zásahov do ich právomocí,“ uvádza MIRRI SR. Raši pripomenul, že od začiatku tohtoročného septembra spadá pod jeho rezort aj agenda mestského rozvoja.„Medzi naše aktivity patrí aj analýza bariér a hodnotenie nevyužitých, opustených alebo zanedbaných mestských priestorov (tzv. brownfieldy),“ priblížil. Raši tiež akcentoval význam používania eurofondov na projekty zvyšujúce kvalitu života obyvateľov, a to s dôrazom na inteligentné mestá a klimatickú neutralitu.„Medzi dôležité iniciatívy patrí aj posilnenie miestnej digitálnej infraštruktúry, podpora digitálnej gramotnosti seniorov a regionálna spolupráca, ktorá zabezpečí efektívnejšie využitie zdrojov z EÚ. Diskutovalo sa aj o pripravovanej legislatíve, ktorá umožní obciam bezodplatné získanie štátnych budov pre komunitné účely, ako sú knižnice či centrá sociálnych služieb,“ uvádza ministerstvo.Raši doplnil, že ministrom pri okrúhlom hovoril aj o integrovaných územných investíciách, v rámci ktorých aktuálne majú regióny v rozhodovacej kompetencii vyše 1,5 miliardy eur.