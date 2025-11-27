|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO
Na Hlinkovej ulici v Košiciach mal nehodu autobus MHD. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v ranných hodinách, v smere ...
Zdieľať
27.11.2025 (SITA.sk) - Na Hlinkovej ulici v Košiciach mal nehodu autobus MHD. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v ranných hodinách, v smere na Furču.
Vodič autobusu linky 55 dostal na namrznutej vozovke šmyk, následne prešiel do protismeru a napokon zišiel dole svahom. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenie.
„Na mieste zasahujú záchranné zložky, polícia usmerňuje premávku. Dávajte si pozor — úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom," vystríhali policajti.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vodič autobusu linky 55 dostal na namrznutej vozovke šmyk, následne prešiel do protismeru a napokon zišiel dole svahom. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenie.
„Na mieste zasahujú záchranné zložky, polícia usmerňuje premávku. Dávajte si pozor — úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom," vystríhali policajti.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Jesenná ITAPA 2025: V otázkach CyberSec plávame medzi príšerami
Jesenná ITAPA 2025: V otázkach CyberSec plávame medzi príšerami
<< predchádzajúci článok
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí