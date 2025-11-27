Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. novembra 2025

V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO


Na Hlinkovej ulici v Košiciach mal nehodu autobus MHD. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v ranných hodinách, v smere ...



nehoda autobusu v kosiciach stvrtok 27. november 2025 676x380 27.11.2025 (SITA.sk) - Na Hlinkovej ulici v Košiciach mal nehodu autobus MHD. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, nehoda sa stala v ranných hodinách, v smere na Furču.


Vodič autobusu linky 55 dostal na namrznutej vozovke šmyk, následne prešiel do protismeru a napokon zišiel dole svahom. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií jedna osoba utrpela ľahké zranenie.

„Na mieste zasahujú záchranné zložky, polícia usmerňuje premávku. Dávajte si pozor — úseky v meste sú miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom," vystríhali policajti.

Zdroj: SITA.sk - V Košiciach havaroval autobus MHD, prešiel do protismeru a zišiel dole svahom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

