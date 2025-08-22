|
Piatok 22.8.2025
|Úvodná strana
|
22. augusta 2025
V Košiciach horel rodinný dom, prácu hasičov komplikovali nahromadené odpadky pred domom aj v interiéri
V Košiciach horel rodinný dom, rýchly zásah hasičov pomohol predísť väčším škodám. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, hasiči z ...
22.8.2025 (SITA.sk) - V Košiciach horel rodinný dom, rýchly zásah hasičov pomohol predísť väčším škodám. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, hasiči z hasičských staníc Teplárenská a Požiarnická zasahovali vo štvrtok 21. augusta na Abovskej ulici v mestskej časti Košice-Barca. Prácu hasičom komplikovali nahromadené odpadky pred domom, aj v jeho interiéri.
„Vďaka rýchlemu a efektívnemu zásahu sa požiar podarilo včas lokalizovať," uviedli hasiči. Priama škoda bola v sume 500 eur, no uchránené hodnoty dosiahli sumu 100-tisíc. Príčinou požiaru bol neuhasený ohorok z cigarety. Nik sa pri ňom nezranil.
„Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom môžu mať tragické následky. Buďte opatrní a nepodceňujte riziko požiaru!" vystríhali hasiči.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach horel rodinný dom, prácu hasičov komplikovali nahromadené odpadky pred domom aj v interiéri © SITA Všetky práva vyhradené.
