V Košiciach ľudia darovali bezdomovcom topánky

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. decembra (TASR) – Kampaňouči peňažnými darmi sa v Košiciach podarilo zabezpečiť obuv počas chladných dní pre 50 až 60 ľudí. Rozdali im ich pred Vianocami. Pre TASR to povedal vedúci staromestskej charity Samaritán v Košiciach Ľubomír Badiar s tým, že dobré topánky sú žiadané počas celého roka. Svoje služby chcú ľuďom bez domova poskytovať päťkrát týždenne.uviedol Badiar s tým, že ľudia tentoraz prinášali veľmi kvalitné topánky, kampaň ohodnotil veľmi pozitívne. Podľa neho by mala byť celoročná.povedal. Priniesť ich možno do sídla charity na Zvonárskej ulici 23.V súčasnosti v ňom poskytujú aj služby pre bezdomovcov, ako je výdaj jedla, šiat, ich zber na pranie či poskytnutie priestoru na osobnú hygienu. Tieto formy pomoci majú k dispozícii štyrikrát týždenne, a to od pondelka do štvrtka.povedal.Podľa Badiara sa každý deň, keď poskytujú tieto služby, vystrieda v Centre pomoci bezdomovcom – Samaritán 50 až 60 ľudí, čo je aj kapacita centra s jedálňou.dodal s tým, že počet určili na základe dlhodobého prieskumu.vysvetlil.Zázemie pre centrum poskytuje evanjelická cirkev a prevádzkuje ho občianske združenie Útočište. Ako Badiar hovorí, snažia sa byť adresnou charitou a motivovať ľudí, aby bol ich príspevok osobným darom.dodal.Vianočné posedenie pripravili pred ľudí bez domova pred sviatkami a plnú prevádzku centra plánujú po krátkej prestávke opäť spustiť 7. januára 2020.