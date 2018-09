V Košiciach obnovia pomníky padlých vojakov v 1. i v 2. svetovej vojne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. septembra (TASR) - Mesto Košice dotvorí pomník padlých vojakov v prvej svetovej vojne na Verejnom cintoríne. Celkový projektovaný náklad stavby je 270.000 eur. Pre TASR to povedala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. Mesto plánuje obnoviť aj pamätník padlým v druhej svetovej vojne na Námestí osloboditeľov, a to za 870.000 eur.Ako Šnajdárová uviedla, projekt týkajúci sa pomníka na Verejnom cintoríne rieši okrem iného revitalizáciu okolia Sochy vojaka v zákope, vytvorenie centrálneho priestoru pamätníka, ale aj inštaláciu informačných panelov, lavičiek, realizáciu symbolickej vstupnej brány, či revitalizáciu hlavného stredového chodníka s osadením oceľových tabúľ s menoslovom a identifikačnými údajmi pochovaných.Práce sú rozdelené do troch etáp, časť prvej je naplánovaná na tento rok.povedala s tým, že uvedené finančné krytie pokryje náklady vybraných ucelených častí z prvej etapy stavby.Podľa jej slov bude v rámci novej spevnenej plochy okolo pamätníka, v špárach medzi dlažbou, umiestnených okolo 620 symbolických oceľových krížov ako spomienka na viac ako 6000 padlých. Jeden kríž má symbolizovať desiatich padlých. Okrem iného bude socha očistená aj od machu. „dodala Šnajdárová.Ako mesto Košice uvádza na svojej webovej stránke, obnovou má prejsť aj Pamätník padlým vojakom Červenej armády, ktorý je umiestnený na Námestí osloboditeľov.uvádza s tým, že má spracovaný projekt a už aj vydané príslušné povolenia na celkovú komplexnú obnovu pamätníka. Projekt zahŕňa i oplotenie pamätníka a novú zeleň.píše magistrát. Po ich odstránení má byť realizovaná náhradná výsadba, a to desať líp a stovky buxusov.