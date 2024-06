V Košiciach odštartoval 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film (video+foto)

Masterclass ocenených režisérov

Veľa príležitostí v tvorivej dráhe

Prezident festivalu Milan Lasica

22.6.2024 (SITA.sk) - V Košiciach odštartoval 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. V rámci otváracieho ceremoniálu si ocenenie Zlatá kamera odniesli režiséri Miloslav Luther i Cristi Puiu.Luther si ocenenie prevzal z rúk riaditeľa Slovenského filmového ústavu Petra Dubeckého a herečky Magdy Vášaryovej . Puiu, ktorý si tiež odniesol Zlatú kameru, si ju prevzal od filmového teoretika Martina Ciela. Na festivale bude touto cenou ocenený aj ukrajinský režisér Sergej Loznica.Počas festivalu bude mať každý z ocenených režisérov svoj masterclass. Ako pre agentúru SITA uviedol ocenený režisér Luther, je to pre neho veľká česť i preto, že ocenenie získal po uzavretí svojej profesionálnej filmárskej dráhy.„Keď príde z artového festivalu také ocenenie, je to akousi satisfakciou za všetko, čo človek počas tých 50 rokov práce s filmom prežil,“ vyjadril sa a zdôraznil, že to nie je jednoduchá práca, je stresujúca a náročná, no ale aj radostná, keď sa dielo podarí.Nasledujúcim generáciám filmárov odkázal, že v tvorivej dráhe je veľa príležitostí, ponúk, veľa pokušení pustiť sa aj do niečoho, na čo cítime, že ešte nemáme dostatok síl.„Je veľmi dôležité práve v dnešných dobách, ťažkých dobách, z rôzneho pohľadu ťažkých dobách, myslieť na to, že raz si budú spytovať svedomie, či príležitosť a šance využili, či sa správne rozhodli, či urobili správne a zodpovedné rozhodnutia. To, myslím, že je v živote a v akejkoľvek práci najdôležitejšie,“ povedal Luther.Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili napríklad herečky Zuzana Mauréry či Lucia Hurajová . Prítomní boli aj predstavitelia samospráv, a to košický primátor Jaroslav Polaček aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka , ktorí vystúpili s príhovormi.Zúčastnil sa aj vicežupan a starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc , taktiež starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát aj starosta MČ Staré mesto Igor Petrovčík . Slávnostný večer moderoval Branislav Ciberej, v rámci neho si organizátori pripomenuli aj prezidenta Art Film Festu (pôvodný názov Art Filmu) Milana Lasicu . Okrem bohatého filmového programu je pripravené i množstvo sprievodných podujatí.