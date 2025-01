V Košiciach protestoval rekordný počet ľudí, organizátorom nebolo OZ Mier Ukrajine – VIDEO, FOTO

Mier Ukrajine nebol organizátorom

Polícia zhodnotila protest ako pokojný

23.1.2025 (SITA.sk) - V Košiciach sa na proteste stretli tisíce ľudí. Odhady hovoria o minimálne desiatich tisíckach protestujúcich. „Najväčší (protest), ktorý som videl v tomto meste," skonštatoval pre agentúru SITA spoluorganizátor a moderátor protestu Andrej Klobušník.Doplnil, že do budúcna plánujú pokračovať v zhromaždeniach každý druhý týždeň. „Ideálne v koordinácii s ostatnými mestami, to znamená v piatok," pokračuje.V Košiciach sa tentokrát protest konal vo štvrtok večer, na rozdiel od ostatných miest, kde sa bude protestovať v piatok 24. januára. Ako Klobušník ozrejmil, dôvodom je, že tentokrát im mesto v piatok nepovolilo akciu (podľa dostupných informácií je priestor pri Dolnej bráne, kde sa protesty konajú, na piatok už zarezervovaný - pozn. SITA).Protesty by podľa jeho slov chceli ťahať minimálne do 8. mája, alebo kým neuvidia nejakú zmenu v situácii. Zhromaždenie sa začalo v skorých večerných hodinách a jeho účastníci absolvovali spoločný pochod okolo Hlavnej ulice, po ktorom sa vrátili k Dolnej bráne, kde zhromaždenie pokračovalo.Klobušník dôrazne poprel, že by bol protest nejakým spôsobom organizovaný, alebo koordinovaný zo zahraničia. Okrem Klobušníka sú podľa informácií na sociálnej sieti organizátormi Igor Kupec, Jan Galik a Belo Spišák.„Ja som obyčajný učiteľ na základnej škole, ďalší spoluorganizátor je grafický dizajnér, ďalší robí v IT. Sme obyčajní občania tohto mesta a tejto krajiny, ktorí sa na to už ďalej nedokázali pozerať," vraví Klobušník. Dodal, že vlna protestov prebieha po celom Slovensku, nezávisle od seba. „V médiách sa často opakuje chyba, že tieto protesty zvoláva organizácia Mier Ukrajine," pokračoval a vysvetlil, že to nie je pravda, OZ Mier Ukrajine podľa jeho slov zvoláva protesty v Bratislave.Zdôraznil, že toto občianske združenie ich nezastrešuje, no komunikujú spolu a usilujú sa o koordináciu. Ide podľa jeho slov o veľmi voľnú spoluprácu, no Mier Ukrajine nie je organizátorom košických protestov.Spoluorganizátor protestu v Košiciach odmietol aj napojenie na akékoľvek politické strany. „Doteraz všetci rečníci v Košiciach boli striktne apolitickí. Neboli to ani bývalí, ani súčasní členovia politických strán," prízvukoval. „Pochopiteľne, ide nám o to, aby túto štafetu a tento tlak zužitkovali opozičné strany, ale ani nás nepodporujú, ani nespolupracujeme," dodal. Protesty organizujú občiansky.Rečníkmi na tomto proteste boli učiteľ Teach for Slovakia a aktivista pôsobiaci v kresťanských organizáciách Jay Hudáček, bývalá zamestnankyňa Múzea Betliar aj Národného parku Slovenský Kras Veronika Straková, a tiež učiteľka jedného z košických gymnázií Eva Wolfová.Straková v rámci svojho prejavu kritizovala dianie v rezorte kultúry i životného prostredia. Wolfová zas pripomenula odliv mozgov zo Slovenska. Študentstvu tiež popriala nudné voľby a nudného premiéra, nudnú vládu aj nudnú zahraničnú politiku, taktiež poslancov, ktorí vedia, že ich práca je prijímanie zákonov. Rovnako si želala aj politikov, ktorým budú môcť 18-roční podať ruku.Podujatie zhromaždení zakončili spevom slovenskej hymny. Na priebeh protestu dohliadala štátna aj mestská polícia. Policajti ho následne na sociálnej sieti zhodnotili ako pokojný a bezproblémový.Protestné zhromaždenia sa budú konať aj v piatok 24. januára vo viacerých mestách po celom Slovensku, a tiež vo viacerých mestách v zahraničí, napríklad v Prahe či Luxemburgu. Poniektoré protesty budú stranícke, napríklad v Trenčíne, Trnave, Leviciach či Prešove.