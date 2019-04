V Košiciach sa diskutovalo o nedostatku žien v IT sektore

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 26. apríla (TASR) – Potrebe väčšej podpory a motivácie žien pri voľbe technických smerov sa venovalo štvrtkové (26. 4.) podujatie "Ženy v biznise | Ženy v IT" v Košiciach. Pri príležitosti medzinárodného dňa žien v informačných technológiách (IT) ho organizovala Americká obchodná komora v SR.Ženy tvoria polovicu populácie, no sú nedostatočne zastúpené vo vrcholových pozíciách, a to vo verejnej správe, v biznise a IT, a podľa štatistík zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži v celej Európskej únii, informovali organizátori.uviedol výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR Ronald Blaško.Európska komisia (EK) dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností i väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach, a to nielen preto, aby sa zabránilo spomaleniu európskeho hospodárskeho rastu, ale aj preto, že rôznorodé tímy prispievajú k rastu a inováciám." konštatoval vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Mika.Záujem žien o technické smery bol v minulosti tradične nízky. Podľa analýzy Centra vedecko-technických informácií SR sa však podiel žien, ktoré študujú technické smery denného štúdia na Slovensku v porovnaní s rokom 2012/2013 zvyšuje. "uviedla riaditeľka združenia Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.Prezident Americkej obchodnej komory v SR a generálny riaditeľ AT&T na Slovensku Gabriel Galgóci upozornil na fakt, že aj keď je rodová rovnosť v mnohých firmách úplne prirodzená vec, deti diferencujeme, napríklad hračkami či aktivitami odmalička, a tým ovplyvňujeme ich cestu životom. "konštatoval.Podporu ženám deklaruje aj spoločnosť T-Systems Slovakia. Lenka Zajacová za firmu uviedla, že viac ako tretinu zamestnancov tvoria ženy, a to aj na technických IT pozíciách ako developerky-vývojárky, solution designérky, alebo technické manažérky, ktoré priamo vykonávajú technické inštalácie.