|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlasta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. februára 2026
V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO
V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Skonal v nedeľu 15. februára. O jeho úmrtí informovalo Združenie obcí Jekhethane. Ako uviedlo, Botoš bol prvý košický a posledný ...
Zdieľať
19.2.2026 (SITA.sk) - V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Skonal v nedeľu 15. februára. O jeho úmrtí informovalo Združenie obcí Jekhethane. Ako uviedlo, Botoš bol prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy.
Zomrel vo veku 54 rokov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde ho nedávno operovali. Do kardioústavu ho previezli po tom, ako utrpel mozgovú príhodu. V rámci poslednej rozlúčky prešiel dnes v dopoludňajších hodinách centrom mesta smútočný sprievod, smeroval cez Hlavnú ulicu k dómu svätej Alžbety.
Rakvu so zosnulým viezli na koči ťahanom koňmi. Napoludnie sa koná vystavenie nebohého s možnosťou osobnej rozlúčky a vzdaním úcty. Samotný začiatok smútočného obradu na Verejnom cintoríne v Košiciach je naplánovaný na 13:00.
Neskôr sa smútočný sprievod presunie k hrobu, kde bude uložené telo rómskeho kráľa. Popoludní je tiež v pláne posedenie na pamiatku zosnulého. Ako vyplýva z dostupných informácií, Botoša korunovali v košickom Dome umenia na jar v roku 2014.
Za kráľa bol zvolený krátko predtým predstaviteľmi mimovládnych rómskych organizácií a vajdami z ôsmich krajov. Korunu mu na hlavu položil predošlý rómsky kráľ Jendo zo Senca. Na korunovácii sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia, išlo o prvú takúto udalosť v dejinách Slovenska. Rómsky kráľ prijal meno Róbert I.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Začiatok smútočného obradu
Zomrel vo veku 54 rokov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde ho nedávno operovali. Do kardioústavu ho previezli po tom, ako utrpel mozgovú príhodu. V rámci poslednej rozlúčky prešiel dnes v dopoludňajších hodinách centrom mesta smútočný sprievod, smeroval cez Hlavnú ulicu k dómu svätej Alžbety.
Rakvu so zosnulým viezli na koči ťahanom koňmi. Napoludnie sa koná vystavenie nebohého s možnosťou osobnej rozlúčky a vzdaním úcty. Samotný začiatok smútočného obradu na Verejnom cintoríne v Košiciach je naplánovaný na 13:00.
Korunovanie rómskeho kráľa
Neskôr sa smútočný sprievod presunie k hrobu, kde bude uložené telo rómskeho kráľa. Popoludní je tiež v pláne posedenie na pamiatku zosnulého. Ako vyplýva z dostupných informácií, Botoša korunovali v košickom Dome umenia na jar v roku 2014.
Za kráľa bol zvolený krátko predtým predstaviteľmi mimovládnych rómskych organizácií a vajdami z ôsmich krajov. Korunu mu na hlavu položil predošlý rómsky kráľ Jendo zo Senca. Na korunovácii sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia, išlo o prvú takúto udalosť v dejinách Slovenska. Rómsky kráľ prijal meno Róbert I.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
<< predchádzajúci článok
Požiar bytovky v Lemešanoch spôsobil predbežnú škodu za 80-tisíc eur, obyvatelia museli stráviť noc v kultúrnom dome – FOTO
Požiar bytovky v Lemešanoch spôsobil predbežnú škodu za 80-tisíc eur, obyvatelia museli stráviť noc v kultúrnom dome – FOTO