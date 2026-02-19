Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlasta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. februára 2026

V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO


Tagy: Pohreb Rómovia Úmrtie

V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Skonal v nedeľu 15. februára. O jeho úmrtí informovalo Združenie obcí Jekhethane. Ako uviedlo, Botoš bol prvý košický a posledný ...



Zdieľať
630315860_1239455070911533_2834753306407125533_n 676x507 19.2.2026 (SITA.sk) - V Košiciach ukladajú na posledný odpočinok rómskeho kráľa Róberta Botoša. Skonal v nedeľu 15. februára. O jeho úmrtí informovalo Združenie obcí Jekhethane. Ako uviedlo, Botoš bol prvý košický a posledný oficiálne korunovaný rómsky kráľ strednej Európy.

Začiatok smútočného obradu


Zomrel vo veku 54 rokov vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde ho nedávno operovali. Do kardioústavu ho previezli po tom, ako utrpel mozgovú príhodu. V rámci poslednej rozlúčky prešiel dnes v dopoludňajších hodinách centrom mesta smútočný sprievod, smeroval cez Hlavnú ulicu k dómu svätej Alžbety.

Rakvu so zosnulým viezli na koči ťahanom koňmi. Napoludnie sa koná vystavenie nebohého s možnosťou osobnej rozlúčky a vzdaním úcty. Samotný začiatok smútočného obradu na Verejnom cintoríne v Košiciach je naplánovaný na 13:00.

Korunovanie rómskeho kráľa


Neskôr sa smútočný sprievod presunie k hrobu, kde bude uložené telo rómskeho kráľa. Popoludní je tiež v pláne posedenie na pamiatku zosnulého. Ako vyplýva z dostupných informácií, Botoša korunovali v košickom Dome umenia na jar v roku 2014.

Za kráľa bol zvolený krátko predtým predstaviteľmi mimovládnych rómskych organizácií a vajdami z ôsmich krajov. Korunu mu na hlavu položil predošlý rómsky kráľ Jendo zo Senca. Na korunovácii sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia, išlo o prvú takúto udalosť v dejinách Slovenska. Rómsky kráľ prijal meno Róbert I.





Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa lúčia s rómskym kráľom Róbertom Botošom, rakvu viezli na koči ťahanom koňmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pohreb Rómovia Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu
<< predchádzajúci článok
Požiar bytovky v Lemešanoch spôsobil predbežnú škodu za 80-tisíc eur, obyvatelia museli stráviť noc v kultúrnom dome – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 