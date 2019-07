V Košiciach sa objaví európska vodnolyžiarska špička i domáci favoriti

Vodné lyžovanie, ilustračná fotografia. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 19. júla (TASR) - Slovenská, ale aj európska špička vodného lyžovania sa predstaví cez najbližší víkend v Košiciach. Na pretekoch Európskeho pohára budú o stupne víťazov bojovať pretekári v slalome, akrobacii aj v skokoch. Popri mnohých slovenských pretekároch by nemal chýbať ani favorizovaný Alexander Vaško ml., ktorý mal pre zdravotné problémy tréningový výpadok.Na košickom jazere sa bude cez víkend súťažiť v seniorských kategóriách mužov a žien a aj do 15 a 19 rokov. K favoritom by mali patriť reprezentanti Bieloruska, predstavia sa však aj vodní lyžiari Rakúska či Izraela. Zo slovenskej špičky bude chýbať iba Veronika Cseploová, aj napriek tréningovému výpadku chce štartovať Alexander Vaško ml. Ten by mal patriť k favoritom najmä v obľúbenej akrobacii.Podujatie organizuje Klub vodného lyžovania Trixen v spolupráci s medzinárodnou vodnolyžiarskou federáciou IWWF, Slovenským zväzom vodného lyžovania a wakeboardingu, mestom Košice a miestnym úradom mestskej časti Košice Nad jazerom.