V Košiciach sa pri zrážke dvoch osobných áut zranilo šesť osôb, medzi nimi bolo aj dieťa – FOTO

Prešiel do protismeru

Zasahovali aj hasiči

23.7.2025 (SITA.sk) - V utorok 22. júla podvečer sa v Košiciach na Sečovskej ceste stala vážna dopravná nehoda. Pri zrážke dvoch osobných áut sa zranilo šesť osôb vrátane dieťaťa.Ako pre agentúru SITA uviedli z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach , v čase okolo 18:25 sa na štátnej ceste zrazili Škoda Fabia a Ford Focus.Ako polícia ozrejmila, vodič Škody, ktorý mal vo vozidle štyroch spolujazdcov, smeroval od sídliska Dargovských hrdinov k Palackého ulici. V predmetnom úseku prešiel s vozidlom do protismeru a následne sa čelne zrazil s vozidlom Ford Focus.Vodič Fordu bol vo vozidle sám. Pri nehode sa jedna osoba zranila ťažko a päť ľudí utrpelo ľahké zranenia.„Na mieste bola zraneným osobám poskytnutá prvá pomoc posádkami RZP a RLP. Cesta v úseku dopravnej nehody bola uzavretá a riadená hliadkami PZ počas dokumentovania dopravnej nehody do 19:30 kedy bola cestná premávka obnovená. Vo veci bolo povereným príslušníkom PZ začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ uviedla polícia.Pri nehode zasahovali aj hasiči z Požiarnickej ulice v Košiciach. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Hasiči účastníkom nehody poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli zraneným do vozidiel ZZS. Taktiež zabezpečili vozidlá proti požiaru, asistovali pri odťahu a očistili vozovku.