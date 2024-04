V Košiciach sa stala vážna dopravná nehoda, zranilo sa osem ľudí (foto)

Jeden narazil do stromu

13.4.2024 (SITA.sk) - Pri vážnej dopravnej nehode sa zranilo osem ľudí. Doprava sa stala v piatok 12. apríla približne o 20:30 na križovatke ulíc Trieda KVP – Wuppertálska v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Ako polícia spresnila, 51-ročný vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Toyota po Triede KVP, v smere jazdy od Popradskej ulice k ulici Jána Pavla II., v priestoroch križovatky pri odbočovaní vľavo na Wuppertálsku ulicu vošiel do jazdnej dráhy osobnému motorovému vozidlu značky VW Bora.Druhé vozidlo viedol 21-ročný vodič. Po náraze skončil 51-ročný vodič s autom mimo cesty, kde narazil do stromu.Ako polícia ďalej spresnila, vo obidvoch vozidlách sa spolu nachádzalo osem osôb. Zo šiestich osôb, ktoré sa viezli vo vozidle značky Toyota utrpeli dve osoby zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní, dve osoby utrpeli zranenia s dobou liečenia do 42 dní a dve osoby utrpeli ľahké zranenia.Dve osoby, ktoré boli vo vozidle značky VW Bora, utrpeli ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Polícia oboch vodičov podrobila dychovej skúške, ktorá nepotvrdila prítomnosť alkoholu.Pre zistenie prítomnosti iných návykových látok obom vodičom odobrali krv. Úsek cesty musel byť po nehode uzavretý. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.