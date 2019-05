V Košiciach sa uskutoční niekoľko prednášok a vernisáží

Archívne foto. Foto: Archív REPROFOTO TASR Foto: Archív REPROFOTO TASR

Košice 19. mája (TASR) – Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia budú témou prednáškového cyklu a vernisáže v Košiciach, ktoré pripravili viaceré kultúrne inštitúcie. Výstava má prispieť k rozvoju slovensko-francúzskeho kultúrneho dialógu, ako aj k ďalšiemu zviditeľneniu bohatstva histórie košického regiónu.Na prednáškach sa predstaví francúzsky historik Etienne Boisserie a slovenskí historici Štefan Šutaj z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach i Miloslav Čaplovič z Vojenského historického ústavu (VHÚ) v Bratislave.povedal pre TASR riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič s tým, že práve 1. júna 1919 sa na čelo československej armády dostala Francúzska vojenská misia, veliteľom československého vojska bol francúzsky generál Maurice Pellé.Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa.píše VHÚ na svojej webovej stránke s tým, že súčasťou budú aj zapožičané skeny dokumentov.Podľa Pavloviča exponáty zachytávajú nielen slávnostný príchod po víťazstve nad maďarskou červenou armádou 8. júla 1919, ale aj život Francúzskej vojenskej misie nielen v Košiciach. Ako hovorí, na fotografiách sa dajú spozorovať rôzne detaily.dodal.Prednáškový cyklus je naplánovaný v priestoroch Rektorátu UPJŠ na utorok (21. 5.) od 10.00 h, vernisáž bude v rovnaký deň, a to o 15.00 h vo VSM v Košiciach. Výstava potrvá do 4. augusta.