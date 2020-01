V Košiciach sa uskutoční siedmy ročník trojkráľového behu, organizátori očakávajú 800 bežcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na siedmom ročníku Košického trojkráľového behu, ktorý 6. januára popoludní v centre mesta pripravuje Klub orientačného behu ATU Košice s podporou mesta Košice, očakávajú organizátori účasť 800 bežcov. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.Program podujatia tvoria sprievodný beh na 1,1 kilometra so začiatkom o 14.00 a hlavný beh s traťou dlhou 5,1 kilometra so štartom o 15.00 hod.„Teší nás, že trvalou súčasťou podujatia sa stáva sprievodný beh na 1,1 km pre mládež do 15 rokov a seniorov nad 60 rokov. Hlavne bohatá účasť seniorov je vzorom pre aktívny spôsob života pre ich rovesníkov,“ uviedol Fabian.Víťazstvo z minulého ročníka obhajuje Tomáš Mušinský z Klubu orientačného behu ATU Košice, ktorý minuloročnú trať zvládol v čase 17 minút 39 sekúnd.„Mesto Košice navyše každému účastníkovi behu umožní absolvovať zdarma jazdu na Košickom oku,“ dodal Fabian.