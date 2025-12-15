Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

15. decembra 2025

V Košiciach v nedeľu zapálili v rámci židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji


Tagy: Chanuka

V Košiciach v nedeľu (14. decembra) zapálili v rámci tradičného židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji. Mesto Košice priblížilo, že chanukija, teda osemramenný svietnik, je aj tento rok ...



Zdieľať
gettyimages 869797744 676x451 15.12.2025 (SITA.sk) - V Košiciach v nedeľu (14. decembra) zapálili v rámci tradičného židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji. Mesto Košice priblížilo, že chanukija, teda osemramenný svietnik, je aj tento rok súčasťou výzdoby Košických rozprávkových Vianoc. Možno ho nájsť v Parku znamení, medzi Národným divadlom Košice a Immaculatou. Zapálená bola sviečka na pomocnom ramene šámes, a zároveň prvú sviečku na chanukiji.


„Chanuka, sviatok svetiel, nám každoročne pripomína silu viery, nádeje a vytrvalosti. Je sviatkom, ktorý spája ľudí a prináša do verejného priestoru pokojné posolstvo svetla aj v zimných dňoch. Podujatie pripravila Židovská náboženská obec Košice s podporou mesta Košice," uviedla samospráva a poďakovala všetkým, ktorí boli pri tom a spoločne otvorili osem dní Chanuky v Košiciach.

Mesto tiež uviedlo, že v týchto dňoch myslia aj na obete násilného útoku na židovskú komunitu v Sydney. Rodinám a blízkym vyjadrili úprimnú sústrasť.


Zdroj: SITA.sk - V Košiciach v nedeľu zapálili v rámci židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chanuka
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Novela Trestného zákona kriminalizuje chudobu, tvrdí Amnesty International a žiada veto prezidenta

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 