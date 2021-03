V Košiciach začali s opravou ciest, vyčlenili na to 3,7 milióna eur

Najskôr frekventované

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice začalo s opravou výtlkov na Čermeľskej ceste a Rastislavova ulici. Poslanci v nedávno prijatom rozpočte na tento rok vyčlenili 3,7 milióna eur na súvislé opravy komunikácií a chodníkov a na ich bežnú údržbu. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.Kým v uplynulých týždňoch studenou asfaltovou zmesou a liatym asfaltom odstraňovali najmä havarijné stavy, teraz sa s príchodom teplejšieho počasia začína s opravami celých ulíc."Tieto práce s použitím štandardných teplých obaľovaných asfaltových zmesí potrvajú na najhorších zdokumentovaných úsekoch do polovice apríla. Žiadame vodičov, aby boli trpezliví a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Keďže opravy sa v týchto dňoch budú uskutočňovať na hlavných ťahoch, môže pre krátkodobé obmedzenia dôjsť v meste k spomaleniu dopravy," uviedol vedúci referátu parkovania a údržby komunikácií Magistrátu mesta Košice Tomáš Vrbovský.Mesto začne s opravou najskôr na tých uliciach, po ktorých premávajú autobusy mestskej hromadnej dopravy. Následne bude s opravami ciest pokračovať na hlavných ťahoch a ďalších frekventovaných komunikáciách. Jarné rekonštrukčné práce zakončí mesto na medzisídliskových komunikáciách.„Okrem opráv výtlkov sme od minulého týždňa začali aj so zberom posypového materiálu, ktorý sa na našich cestách a chodníkoch vyskytuje po zimnej údržbe. Predpokladáme, že by sme ho mali vyzbierať až okolo 1 500 ton," informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).Košičania môžu aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia, ktoré videli na cestách v meste, prostredníctvom e-mailu na vytlky@kosice.sk, resp. na telefónnom čísle 16 126.Zamestnanci referátu parkovania a údržby komunikácií magistrátu mesta Košice každý podnet preveria. Ak sa ukáže ako opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv na nasledujúce obdobie.