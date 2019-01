V košickej Steel aréne začali s výmenou mantinelov, noviniek je viac

Na snímke zimný štadión Steel Aréna v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 28. januára (TASR) - V košickej Steel aréne, ktorá bude počas hokejového šampionátu 2019 dejiskom "slovenskej" A-skupiny, sa začalo s výmenou mantinelov. Technologických noviniek je však viacero, jednou z nich je aj moderná rolba. Podľa manažéra arény Igora Havrilu nejde iba o práce súvisiace s MS, ale zároveň o nevyhnutný proces modernizácie.Nové mantinely budú mať premiéru 15. februára v tipsportligovom zápase HC Košice - HK Dukla Trenčín. V porovnaní so starými budú nižšie (zo 122 na 107 cm) a vyššie plexisklá. Rozmery ľadovej plochy sa nezmenia.prezradil Igor Havrila. Do v poradí druhého hokejového šampionátu v Steel aréne je potrebné vykonať ešte viaceré úpravy. Podľa manažéra arény však všetko ide podľa časového plánu.Primárne ide o zmodernizovanie Steel arény pre účely hokejového šampionátu, rozsiahle práce by však boli v najbližších rokoch aj tak nevyhnutné.poznamenal Havrila, ktorý vyzdvihol podporu spoločnosti U. S. Steel i Košického samosprávneho kraja.Novinkou, ktorú si už mohli všimnúť aj diváci, je moderná rolba.prezradil technický manažér Steel arény Vladimír Kanuščák.Do májového šampionátu bude pripravený aj priľahlý hotel, ktorého rekonštrukcia trvala niekoľko rokov.dodal Igor Havrila.