V košickej ZOO chovajú ohrozené vtáky s najkrajším spevom

Zoologická záhrada v Košiciach získala pár spevavcov, šáma trojfarebná (Copsychus malabaricus). Je predstaviteľom kampane na záchranu spevavcov s názvom Silent forest - Stíchnutý les. Kampaň je zameraná na ochranu spevavcov v juhovýchodnej Ázii. Ich počty v prírode rýchlo klesajú z dôvodu odchytu pre súťaže v speve vtákov. Okrem košickej Zoo chová tento druh iba Zoo Praha, v ľudskej opatere sa vyskytujú len vzácne. Košice, 13. novembra 2018. Foto: TASR František Iván Zoologická záhrada v Košiciach získala pár spevavcov, šáma trojfarebná (Copsychus malabaricus). Je predstaviteľom kampane na záchranu spevavcov s názvom Silent forest - Stíchnutý les. Kampaň je zameraná na ochranu spevavcov v juhovýchodnej Ázii. Ich počty v prírode rýchlo klesajú z dôvodu odchytu pre súťaže v speve vtákov. Okrem košickej Zoo chová tento druh iba Zoo Praha, v ľudskej opatere sa vyskytujú len vzácne. Košice, 13. novembra 2018. Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. novembra (TASR) – Zoologická záhrada Košice chová ako jediná zoo na Slovensku šámy trojfarebné, ktoré sú ohrozeným druhom spevavcov. Ich počty v prírode rýchlo klesajú najmä z dôvodu odchytu pre súťaže v speve vtákov. Pre TASR to uviedol inšpektor chovu Jozef Lenard.Ako zoo informuje na svojej webovej stránke, tento spevavec obýva veľké územie od Indie po Indonéziu. Vyskytuje sa vo vlhkých nížinných lesoch, mangrovoch, ale tiež záhradách. "V rámci populácie vytvára šáma trojfarebná celkom 18 poddruhov, každý z nich sa vyskytuje na veľmi malom území. Počty jedincov jednotlivých poddruhov nie sú známe," uvádza s tým, že sú považované za vtáka s najkrajším hlasovým prejavom."Mnoho ľudí ich chce mať doma, no ešte viac ľudí sa o ne nevie postarať. Tak žijú krátko a kupujú si nové. Ohrozené sú práve pre obchodovanie na čiernom trhu," vysvetlil Lenard. Podľa jeho ďalších slov ide o prevažne hmyzožravé vtáky, no potravu si dopĺňajú aj ovocím a čiastočne i semenami. Samec sa od samice líši dlhším chvostom a výraznejšími farbami.Pár týchto vtákov získala ZOO Košice v súvislosti so zapojením sa do ochranárskej kampane Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, ktorá je zameraná na ochranu spevavcov v juhovýchodnej Ázii Silent forest - Stíchnutý les. Keďže ide o plaché vtáky, v súčasnosti si zvykajú na nové prostredie.