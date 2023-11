V Košickom kraji ocenili dobrovoľníkov, štyria z nich nefigurovali v žiadnej kategórii (foto)

Predseda KSK je na svojich občanov hrdý

Cenu si odniesli mnohé kategórie

Ocenení aj bez kategórie

14.11.2023 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj KSK ) a Dobrovoľnícke centrum Košického kraja DCKK ) oceňovali dobrovoľníkov. Ocenenie Srdce na dlani si odniesli traja jednotlivci a šestica kolektívov. Ako informovala košická župa, tie sa venujú školskému, seniorskému, skupinovému či firemnému dobrovoľníctvu a robia prácu navyše v prospech samosprávy, životného prostredia či kultúry, ale aj v sociálnej oblasti.Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Svetového dňa dobrosrdečnosti sa tentokrát konalo v Moldave nad Bodvou, ide ale o putovné podujatie. Podľa KSK sa v rámci slávnosti vyskytli i prekvapenia, keďže boli ocenení aj dobrovoľníci mimo stanovených kategórií.Predseda KSK Rastislav Trnka uviedol, že výber nebol jednoduchý vzhľadom na to, že tento rok dostali viac ako 100 nominácií.„Dobro sa z východu nesťahuje, ale naopak, rok čo rok pribúda viac zaujímavých životných príbehov tých, ktorí sa nezištne venujú najrôznejším oblastiam spoločenského života. V dnešnej dobre je malým zázrakom vidieť pokope ľudí rôzneho veku, pohlavia, profesie, ktorí sa hrnú pomáhať. Navyše s vedomím, že ide o východniarov, ktorí takto výrazne posúvajú vpred celý náš kraj. Som hrdý, že sme krajom ľudí zanietených pre dobré veci,“ vyjadril sa Trnka.Medzi ocenenými jednotlivcami bola v kategórii Senior Marta Kolbelová, v kategórii Pracovník samosprávy bol ocenený Lukáš Macák a ocenenie v kategórii Osobnosť si odniesol Gustáv Stibrányi. Ocenené kolektívy zahŕňajú v kategórii Skupina Save nature by Čivas, v kategórii Firma ABB Solutions Slovakia s.r.o. a v kategórii Sociálna oblasť Arcus.Ocenená tiež bola spoločnosť Deloitte, a to v kategórii Životné prostredie, cenu v kategórii Kultúrne dedičstvo si odnieslo občianske združenie Castrum Thorna a v kategórii ŠKOLA bola ocenená Stredná odborná škola beauty služieb, Košice.„Tento rok dostali malé srdce s veľkou symbolikou aj štyria zaujímaví ľudia, ktorí nefigurujú v žiadnej kategórii. Ide o Dašu Kočiovú, zakladateľku Usmej sa na mňa a Miroslavu Hunčíkovu zo Svetielka pomoci. Na základe vlastnej skúsenosti s náročným životným osudom sa rozhodli uľahčiť život rodinám s podobným osudom. Okrem nich špeciálne poďakovanie vo forme Srdca na dlani tentokrát získali aj dve kolegyne z DCKK, ktoré už dávno prekročili hranice práce či súkromia a pomáhanie sa stalo ich životnou prioritou,“ uviedla predsedníčka DCKK Miroslava Langerová. Dodala, že oceňovanie pripravili už po pätnástykrát, no dobrovoľníci ich každý rok prekvapia.