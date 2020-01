V košickom U. S. Steel sa začnú rokovania o novej kolektívnej zmluve

Návrh novej kolektívnej zmluvy

Skrátený pracovný týždeň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice začnú tento týždeň rokovania o novej kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2024.Aktuálna kolektívna zmluva sa končí 31. marca. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga.„Rokovania s vedením USSK o novej kolektívnej zmluve sa uskutočnia tento týždeň 22. a 23. januára,“ uviedol Varga.Ako ešte skôr uviedol, ich návrh novej kolektívnej zmluvy sa dotýka všetkých troch pilierov, a to ochrany zamestnanosti, pracovnej doby aj navyšovania miezd. Tento týždeň ich tiež čakajú rokovania v súvislosti so skrátením pracovného týždňa, na ktorom sa so zamestnávateľom dohodli do konca januára.Pôvodný návrh zamestnávateľa na konci novembra bol skrátiť pracovnú dobu počas štyroch mesiacov, to znamená v decembri a celého prvého kvartálu. „Ďalšie kroky o skrátenom pracovnom týždni budú predmetom diskusie po tom, ako dostaneme návrh od zamestnávateľa,“ dodal Varga.Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 70 percent mzdy.Následne bol skrátený pracovný týždeň pre situáciu na trhu s oceľou predĺžený až do 31. augusta a potom opäť na mesiace november, december a január. Košický U. S. Steel tiež plánuje pre aktuálny vývoj na trhu s oceľou zvyšovať v roku 2020 ceny pre svojich odberateľov.V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.