V kostoloch na Srí Lanke boli prvé bohoslužby od veľkonočných útokov

archívna snímka z útokov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kótté 12. mája (TASR) - Katolícka cirkev na Srí Lanke v nedeľu odslúžila prvé riadne omše po krvavých teroristických útokoch, ktoré túto ostrovnú krajinu zasiahli v apríli na Veľkonočnú nedeľu. Séria samovražedných bombových útokov si vtedy vyžiadala vyše 250 mŕtvych, pripomína stanica Sky News.Omše sa konali za prísnych bezpečnostných podmienok a kostoly strážili vojaci a polícia, pričom hliadkované boli aj cesty vedúce do svätostánkov. Návštevníci kostolov sa museli legitimizovať občianskym preukazom a pred vstupom do kostolov prejsť osobnou kontrolou. Úrady zakázali aj parkovanie pred kostolmi.Nedeľné bohoslužby boli po útokoch z 21. apríla zrušené z dôvodu obáv, že by mohlo dôjsť k ďalším podobných udalostiam. Veriaci si namiesto toho vypočuli bohoslužbu prostredníctvom televízneho prenosu z domu arcibiskupa Malcolma Randžitha. Cirkevné školy sa znova otvoria v utorok, ak ich vedenie bude spokojné s bezpečnostnými opatreniami.Podľa srílanského prezidenta Maithrípálu Sirisénu je "99 percent" zostávajúcich podozrivých už v rukách polície a ich nálože boli skonfiškované. Prezident dodal, že pre turistov je krajina opäť bezpečnou destináciou.Sedem samovražedných teroristov zaútočilo na dva katolícke kostoly a na jeden protestantský kostol, ako aj na tri luxusné hotely v mestách Kolombo, Negombo a Batticaloa. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), vykonali ich však miestne zradikalizované moslimské skupiny.Polícia vyhlásila, že útoky naplánovalo Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ) a ďalšia frakcia. Útočníkov podľa vyšetrovateľov zrejme viedol kazateľ z východu krajiny, ktorý bol aj jedným z páchateľov.