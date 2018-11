V Koválovec spojili komunálne voľby s referendom

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Koválovec 11. novembra (TASR) – Najmenšia obec v okrese Skalica Koválovec spojila komunálne voľby s miestnym referendom, ktoré inicioval staronový starosta obce Patrik Renováček.Renováček, ktorý bol jediným kandidátom na starostu, sa rozhodol vypísať referendum s 11 otázkami.uviedol starosta obce.V referende boli aj otázky, týkajúce sa priamo obce.doplnil Renováček.V miestnom referende hlasovalo 75 voličov, z čoho 73 hlasov bolo platných. Účasť v referende tak dosiahla 66,4 percenta. V referende sa občania vyjadrili za zachovanie doterajších kompetencií obce v takom rozsahu, ako je to v súčasnosti. V poslednej otázke podporili aj to, že ak by nemal kto prevádzkovať miestny hostinec, má sa o to postarať obec.