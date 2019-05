V Kraskove je volebná účasť zatiaľ veľmi nízka

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Kraskovo 25. mája (TASR) – Volebná účasť v obci Kraskovo v Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ veľmi nízka a ani zďaleka nedosahuje čísla z nedávnych prezidentských či komunálnych volieb. TASR to povedali členovia okrskovej volebnej komisie.uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Katarína Moncoľová. Dodala, že volebnú účasť príliš nezvýšili ani návštevníci historického festivalu, ktorý sa v sobotu koná v obci, keďže voličov s voličskými preukazmi bolo len zopár.Ako pokračovala členka komisie Ivona Kozáková, aktuálne voľby do Európskeho parlamentu (EP) majú v obci zatiaľ najnižšiu účasť zo všetkých, na ktorých sa zúčastnila ako členka okrskových komisií.konkretizovala.Kraskovo má aktuálne viac ako 130 obyvateľov. V zozname voličov pre voľby do EP je zapísaných 96 osôb.