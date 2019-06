V Krupine končí priamy spoj s Bratislavou

Autobusy SAD Zvolen. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krupina 13. júna (TASR) - Problémy s udržaním priameho spojenia z okresného mesta na strednom Slovensku do Bratislavy môže mať od jesene nielen Banská Štiavnica, ale aj susedná Krupina. Aj v tomto meste totiž plánuje dopravca SAD Zvolen zrušiť od 30. júna priamy denný autobusový spoj do hlavného mesta. Krupinčania, podobne ako obyvatelia B. Štiavnice, sa však s dopravcom nateraz dohodli, že spoje budú premávať ešte do konca septembra.Dopravca argumentuje, že všetky tieto diaľkové spoje sú nerentabilné. Primátor Krupiny Radoslav Vazan však tvrdí, že spoje bývajú plné, a najmä v nedeľu pomáhajú študentom stredných a vysokých škôl dostať sa bezproblémovo do cieľa.povedal Vazan pre TASR.Už v najbližších dňoch sa uskutoční spoločné rokovanie vedenia samospráv Banskej Štiavnice a Krupiny s dopravcom a snaha je prizvať na toto rokovanie aj zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja.