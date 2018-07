V Kunovskej priehrade sa počas tohto leta kúpať nebude

Na snímke Kunovská priehrada v okrese Senica 25. januára 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček Na snímke Kunovská priehrada v okrese Senica 25. januára 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 3. júla (TASR) – Kunovskú priehradu v okrese Senica začali po oprave opätovne napúšťať vlani 26. októbra. Slovenský vodohospodársky podnik, pod ktorého správu priehrada patrí, odhadoval, že už toto leto bude hladina vody dostatočná na kúpanie. Rekreačné služby mesta Senica (RSMS) sa na novú sezónu pripravili, napokon sa počas nej na Kunove kúpať nebude.Vzhľadom na výšku hladiny a prebiehajúce práce na priehrade zo strany správcu vodného diela, ktoré potrvajú do septembra, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici rozhodol, že neumožní kúpanie v priehrade. "My sme vykonali všetky práce, aby Kunovská priehrada bola na turistickú sezónu pripravená, ale klimatické podmienky boli proti. Aby sa mohlo v priehrade kúpať, RÚVZ musí každých 14 dní robiť rozbor vody, zisťovať jej kvalitu, či je vhodná na kúpanie. To sa v tomto roku diať nebude," uviedol pre TASR riaditeľ RSMS Ľubomír Štvrtecký.Rekreačné priestory na Kunovskej priehrade prešli rekonštrukciou, keďže ešte v apríli RSMS dostali informáciu od správcu priehrady, že napúšťanie a oprava prebieha podľa plánu. "Výška hladiny nasvedčovala, že rekreačná oblasť mohla už toto leto fungovať. Ale prítok vody a oneskorenie prác na priehrade spôsobili, že sa v nej kúpať nebude," objasnil riaditeľ RSMS.RSMS kompletne rekonštruovali priestory prírodného kúpaliska. Opravili poškodené lavičky, ku ktorým pribudli nové, vymenili poškodené dosky, opravili detské zostavy a na pláž navozili čistý piesok. "Priestory pláže sme oživili pridaním ležadiel a slnečníkov. Podľa toho, ako sa nám osvedčia, rozhodneme ako ďalej, aby sme zvýšili kvalitu služieb v rekreačnej oblasti," doplnil Štvrtecký.Tým, že sa navýšila výška hladiny a bol veľký návoz zeminy z dna priehrady na breh, k úprave trávnatej plochy dôjde až v nasledujúcej sezóne. "Zemina bude ešte približne dva roky sadať. Trávnatú plochu tak budeme revitalizovať až v nasledujúcej sezóne s tým, že vznikne plážové volejbalové ihrisko a priestory na ďalšie športové aktivity pre deti a mládež," uzavrel riaditeľ RSMS.