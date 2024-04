V Kútoch sa pred volebnými miestnosťami čakalo v zástupoch, prišli voliči z Českej republiky (video+foto)

Volička z Martina

Študenti prišli „na otočku“

6.4.2024 (SITA.sk) - V Kútoch na Záhorí sa v sobotu dopoludnia pred všetkými tromi volebnými miestnosťami tvorili zástupy voličov. Do prihraničnej obce už tradične prišli voliť Slováci z Českej republiky.Len z medzinárodného rýchlika ich v Kútoch vystúpilo viac ako sto, spoločne cez Továrenskú ulicu prichádzali k volebným miestnostiam.Na železničnej stanici mali oznam, kde všade v obci môžu voliť. Do Kútov prichádzali voliči z Českej republiky aj autami, našlo sa aj zopár takých, ktorí prišli na bicykloch.„Ja pochádzam z Martina, žijem v Brne, prišla som voliť, lebo nie je mi jedno, kde budú žiť moji rodičia najbližších pár rokov,“ povedala pred volebnou miestnosťou v kultúrnom dome Martina.Naznačila, že ona návrat na Slovensko v najbližších rokoch neplánuje. V prvom kole voliť prezidenta nebola, pretože mala choré deti. Medzi voličmi, ktorí prišli vlakom z Brna bol aj mladý muž, ktorý pochádza z Malachova pri Banskej Bystrici.„Študujem v Brne, prvýkrát volím prezidenta, som z toho taký nesvoj, ale dúfam, že zvolíme to správne pre Slovensko a nebudem musieť odtiaľto odchádzať,“ povedal pred volebnou miestnosťou, ktorá bola v materskej škole.V prvom kole nevolil, pretože nemohol prísť na Slovensko. Študenti prišli do Kútov len „na otočku“, po volebnom akte sa väčšinou vracali do Českej republiky.V Kútoch sú na zvýšený počet voličov z Českej republiky pripravení a majú dostatok hlasovacích lístkov. Väčšina voličov prichádza z hlasovacími preukazmi, menšia časť volí s pasmi a čestným vyhlásením, že nemajú na Slovensku trvalý pobyt.