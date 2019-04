V Lamanšskom prielive zadržali 36 migrantov smerujúcich do Británie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. apríla (TASR) - Tridsaťšesť migrantov, ktorí sa pokúsili v troch malých lodiach dostať do Británie cez Lamanšský prieliv, vzali v pondelok na svoju palubu plavidlá britskej pohraničnej stráže a neziskovej dobrovoľníckej organizácie Royal National Lifeboat Institution (RNLI). Informovala o tom televízia Sky News.Na prvú loď narazilo v skorých ranných hodinách po upozornení plavidlo pohraničnej stráže. Viezla 11 dospelých mužov, ktorí o sebe tvrdili, že pochádzajú z Iránu a Iraku. Boli odvezení do Doveru, kde ich odovzdali prisťahovaleckému úradu.Druhú skupinu 15 mužov, žien a detí z Iraku objavila loď RNLI, ktorá ich previezla do mesta Dungeness.Krátko na to plavidlo pohraničnej stráže narazilo na tretiu skupinu tvorenú deviatimi mužmi a jednou ženou. Údajných Iráncov prepravili takisto do Doveru.Od vlaňajšieho novembra sa v obdobiach dobrého počasia pokúsilo preplaviť cez Lamanšský prieliv do Británie množstvo migrantov. Väčšina o sebe tvrdila, že pochádza z Iránu a Iraku. Aj v niekoľkých posledných dňoch bolo počasie v oblasti prielivu priaznivé.