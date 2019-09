V Lamanšskom prielive zadržali za deň rekordných 86 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. septembra (TASR) - Britská vláda zaznamenala v utorok zadržanie 86 migrantov, ktorí sa snažili preplaviť na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Británie, čo predstavuje na tejto trase rekordný počet pripadajúci na jeden deň. Tlačová agentúra DPA to uviedla v stredu s odvolaním sa na britské médiá.Britská agentúra Press Association (PA) podľa nej citovala vyjadrenie ministerstva vnútra, ktoré informovalo o zadržaní mužov, žien aosôb. Podľa imigračných úradníkov boli v utorok v rôznych časoch zachytené štyri člny smerujúce k britskému pobrežiu, zatiaľ čo iné dve skupiny migrantov sa stihli pred zadržaním vylodiť na plážach.citovala PA nemenovaného hovorcu britského ministerstva vnútra.Koncom augusta sa britská ministerka vnútra Priti Patelová počas návštevy Paríža dohodla so svojím francúzskym náprotivkom Christophom Castanerom na zvýšení spoločného úsilia o obmedzenie takýchto plavieb migrantov na malých člnoch.povedala vtedy s tým, že na zastavenie ilegálnych plaviebEšte v januári sa Británia a Francúzsko dohodli na spoločnom akčnom pláne, ktorého súčasťou sú mnohomiliónové investície do nového bezpečnostného vybavenia, rozšírenie kamerového dohľadu na plážach a v prístavoch a záväzok, že migranti budú navracaní v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom.Od januára do konca augusta Británia vrátila do rôznych európskych krajín vyše 65 migrantov, ktorí sa priplavili ilegálne na malých člnoch, uviedlo ministerstvo vnútra.